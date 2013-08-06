В Луганской области задержали банду, которая ночью грабила людей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, немногим более, чем за один месяц, участники организованной преступной группы совершили 6 разбойных нападений на жителей городов Ровеньки и Свердловска Луганской области. Ради наживы злоумышленники наносили потерпевшим телесные повреждения, опасные для их жизни и здоровья. Сообщники действовали в ночное время, в основном на улицах, хотя иногда грабили потерпевших, проникая в их дома. Для большего запугивания они использовали еще и охотничье ружье.

Как установили работники управления по борьбе с организованной преступностью, в группировку входили трое мужчин. Один из них ранее уже имел проблемы с законом и был осужден за кражу и умышленное тяжкое телесное повреждение.

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Сейчас все участники ОПГ арестованы, вскоре начнется рассмотрение их дела в суде. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.