На Харьковщине руководитель отдела градостроительства попался на взятке в 40 тысяч

В Харьковской области за получение 40 тыс. грн взятки задержали руководителя одного из районных отделов градостроения и архитектуры в области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Александра Бабикова, должностного лица разоблачили работники прокуратуры и Управления СБУ области.

По данным Бабикова, должностное лицо согласилось помочь предпринимателю положительно решить вопрос относительно подготовки и выдачи разрешительных документов на размещение торгового павильона. Такую помощь он оценил в 40 тыс. грн.

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В настоящее время чиновнику объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение). Ему угрожает до 10 лет лишения свободы.