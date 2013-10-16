Работница миграционной службы погорела на взятке за подтверждение гражданства

В Одессе прокуратура направила в суд производство по чиновнице миграционной службы, вымогавшей за подтверждение гражданства 1 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой области направлен в суд обвинительный акт по сотруднице Суворовского РО Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По данным пресс-службы, данное должностное лицо выявлено прокуратурой по результатам проведенных негласных следственных (розыскных) действий совместно с сотрудниками областного управления СБУ в рамках уголовного производства.

В ходе досудебного следствия установлено, что сотрудница райотдела ГМС требовала и получила от гражданки взятку 1 тыс. долл за подтверждение гражданства ее дочери.

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Как сообщал УНИАН, в июле прокуратура Суворовского района Одессы начала уголовное производство по факту незаконного взимания различных платежей с граждан при оформлении загранпаспортов. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Одесской области, производство начато по результатам проверки по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины. Установлено, что должностные лица предоставляли гражданам перечни банковских счетов для уплаты платежей за оформление паспорта для выезда за границу. В перечень входили платежи за услуги по информационному обеспечению, медицинскому страхованию, справки об отсутствии судимости и т.д.

Взыскание вышеуказанных платежей не предусмотрено законодательством.