Нефтяное пятно в Дунае частично ликвидировано

МЧС Одесской области применили спецсредства для борьбы с пятном нефтепродуктов, которое приплыло по Дунаю из Европы в Украину.

"По состоянию на 17:00 пятницы Ренийским портом с помощью буксира "Романов" и "Нефтесборщик-5" поставлено боновое ограждения и проведено частичный сбор остатков нефтепродуктов с применением порошка "Эконадин", - сообщили в МЧС.

Учитывая, что пятно состоит из легких фракций нефтепродуктов, то оно уменьшается само по себе, поскольку происходит испарение.

"Вытекание нефтепродуктов происходит медленно и образует тонкую пленку, – отмечают в экологической инспекции. – Скорее всего, природа и шторм сделают свое – часть топлива испарится, а часть – растворится в воде. Сейчас побережью ничего не угрожает".

Эксперты в ответ говорят, что преуменьшать опасность возможных последствий не стоит, и продолжают измерять концентрацию попавших в воду веществ. Ситуацию могут исправить бактерии.

"В воде обитают окислительные бактерии, – говорит аналитик Украинского центра экологии моря. – Они питаются нефтью и перерабатывают ее в углеводороды. Этот способ очистки воды – самый надежный".