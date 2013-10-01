На Сумщине более полугода нет денег на довыборы в облсовет

В Сумской области из-за отсутствия финансирования в третий раз подряд не состоялись довыборы депутатов в областной совет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского облсовета, решение о признании повторных выборов депутатов областного совета 29 сентября 2013 года не состоявшимися приняла Сумская областная избирательная комиссия на очередном заседании 30 сентября.

Как сообщал УНИАН, повторные выборы в Сумской областной совет ранее назначались дважды: на 14 апреля и 14 июля, но ни разу не состоялись из-за отсутствия средств в областной казне на эти цели. Оба раза областная избирательная комиссия признавала промежуточные выборы не состоявшимися.

Ранее сообщалось, что на проведение промежуточных выборов в двух округах необходимо 3,3 млн грн, однако облсовет не выделяет эти средства.

Начальник главного финансового управления Сумской облгосадминистрации Евгений Южаков отмечает, что вопрос финансирования избирательного процесса может ставиться только при перевыполнении областного бюджета.

ОИК и представители объединенной оппозиции несколько раз подавали судебные иски в Сумской административный суд с целью добиться выделения средств на проведение выборов, однако суд отказал в удовлетворении исков.

Справка УНИАН. Необходимость в проведении промежуточных выборов в Сумской облсовет возникла в двух избирательных округах области – №14 (г. Конотоп и Конотопский район) и №40 (Ковпаковский район г. Сумы), поскольку депутат облсовета от округа № 14 Анатолий Вербовик летом 2012 году погиб в автокатастрофе, а депутат от округа №40 Владимир Шульга стал народным депутатом Украины.