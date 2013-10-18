В ответ на запросы о декларациях чиновники посылают в СМИ - мониторинг

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

Координатор гражданской инициативы Анатолий Стоян отметил, что в полном объеме на информационные запросы общественных мониторов ответили 62 государственных органа из 79. «Однако 9 государственных органов (11%) нас «послали» искать информацию в СМИ, 4 (5%) органов прислали счета за стоимость информации. При этом 5 (6%) органов сообщили, что с их точки зрения, мы не имеем законных оснований на получение информации об имущественных декларациях служащих”, - добавил он.

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По словам юриста Института медиа права Татьяны Олексиюк, подобные отказы неправомерные, так как нарушают сразу два профильных закона Украины: «О доступе к публичной информации» и «О предотвращении и противодействую коррупции». «Если орган власти в ответ на информационный запрос перенаправляет вас к другим источникам, в частности в СМИ, – это прямое нарушение права на доступ к информации. В таком случае стоит подавать в суд, а наши юристы могут осуществить полное сопровождение вашего дела», - отметила она.

Кроме отказов, активисты кампании «Декларации без декораций» получают от государственных учреждений предложения уплатить средства за предоставленную информацию. Самым “дорогим в рейтинге стоимости одной «страницы правды» имущественной декларации публичных служащих является (без НДС) Херсонский городской совет – 5,74 грн, самым дешевым - Хмельницкий городской совет – 0,18 грн”, - говорится в сообщении организации.

В целом мониторингом охвачено 80 органов государственной власти и местного самоуправления, это около 400 высокопоставленных должностных лиц Украины.