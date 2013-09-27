В Украине назвали самые закрытые органы власти и самые неприятные для них темы

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран, представляя результаты соответствующего мониторинга.

Он напомнил, что его центр с июня 2011 года осуществляет постоянный мониторинг выполнения 650 органами власти закона о доступе к публичной информации.

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Согласно результатам мониторинга, в 2012-2013 годах самыми открытыми стали Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области, а самыми закрытыми - Тернопольская, Закарпатская и Одесская.

Самыми открытыми облгосадминистрациями Сумская, Запорожская и Тернопольская, тогда как самыми закрытыми – Черновицкая ОГА, Совет министров Крыма и Житомирская ОГА.

Среди городских советов областных центров самым открытым определен Сумской горсовет, а также Запорожский и Хмельницкий. При этом в Ивано-Франковске, Днепропетровске и Симферополе - самые закрытые городские советы.

Также мониторингом было определено пять самых закрытых тем, на которые чиновники наиболее неохотно отвечают. Это - обеспечение органами местной власти языковых прав граждан Украины, процедуры проведения государственных закупок и информация о бюджете, оздоровлении детей, декларации государственных служащих, а также финансировании медицинской отрасли, в частности, количестве средств, расходованных на закупку лекарств для больных ВИЧ/СПИДом, гепатитом и онкобольных.

«Органы власти на местном уровне хоть и начали лучше выполнять закон, но те же проблемы у них остаются, что и в прошлом году: либо непредоставление ответа органами местной власти, либо предоставление неполного ответа», - сообщил Таран.

По словам эксперта, противоправные отказы в предоставлении запросов обжалуются, и за последний год более 20 чиновников были привлечены к административной ответственности за нарушение Закона «О доступе к публичной информации».