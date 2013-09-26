Рассмотрение "врадиевского дела" по сути начнется 8 октября (фото)

14:21, 26 сентября 2013
Общество
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Первомайский районный суд во время подготовительного заседания по делу об избиении и изнасиловании милиционерами 29-летней продавщицы из Врадиевки Ирины Крашковой назначил начало рассмотрения дела по сути на 8 октября.

Зал суда перед началом заседания / Фото: news.pn

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель судейской коллегии Татьяна Маржина сегодня 26 сентября, во время заседания.

Следующее заседание будет выездным и также состоится в здании Апелляционного суда Николаевской области в Николаеве.

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Сегодняшнее подготовительное заседание суда продолжается, суд должен будет определить четырем подсудимым меру пресечения.

Представители обвинения говорят Ириной Крашковой

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

Участники пикета возле здания Апелляционного суда Николаевской обл.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

Сегодня, 26 сентября, Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой.

Перед судом несколько десятков людей провели пикет с требованием наказать подозреваемых.

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