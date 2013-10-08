Врадиевское дело: Крашковой стало плохо, суд объявил перерыв до завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом возле суда сообщила прокурор Наталья Высоцкая.

После перерыва суд планировал в закрытом режиме опросить потерпевшую.

"Она (Крашкова) сказала, что не может быть допрошена по состоянию здоровья, ей нужно принять лекарство и отдохнуть", - сказала Высоцкая.

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Суд продолжит рассмотрение дела завтра, 9 октября, в 10.00.

Планируется опросить потерпевшую, а также свидетелей по этому делу.

Сегодня в закрытом режиме суд заслушал показания одного подсудимых - егеря Сергея Рябиненко.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Согласно решению суда, начало рассмотрения дела по сути назначено на 8 октября.

Кроме того, Первомайский районный суд принял решение о продлении содержания под стражей всех обвиняемых до 25 ноября.