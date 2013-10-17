К делам о выплате зарплаты срок давности не применяется - КС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, суд принял такое решение 15 октября по результатам конституционного обращения физического лица.

При этом, как отмечается в решении суда, под зарплатой подразумеваются все выплаты, на которые работник имеет право в соответствии с условиями трудового договора и существующим законодательством, независимо от того, было ли осуществлено работодателем начисление таких выплат.

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"В аспекте конституционного обращения положения части второй статьи 233 Кодекса законов о труде Украины в системной связи с положениями статей 1, 12 Закона Украины "Об оплате труда" от 24 марта 1995 г. с изменениями необходимо понимать так, что в случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда не ограничивается каким-либо сроком обращение работника в суд с иском о взыскании заработной платы, которая ему принадлежит, то есть всех выплат, на которые работник имеет право в соответствии с условиями трудового договора и в соответствии с государственными гарантиями, установленными законодательством, в том числе за время простоя, который имел место не по вине работника, независимо от того, было ли осуществлено работодателем начисления таких выплат", - говорится в решении КСУ.

Как сообщал УНИАН, физическое лицо - Людмила Присяжнюк - просила КСУ разъяснить положения Кодекса законов о труде Украины и Закона "Об оплате труда" на предмет того, относится ли оплата вынужденного простоя, произошедшая не по вине работника, к понятию «надлежащая работнику заработная плата», и должны ли применяться сроки исковой давности при рассмотрении дел о выплате зарплаты, в частности, за вынужденный простой, который произошел не по вине работника.