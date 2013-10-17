Кабмин изъял из состава ВМС старый корабль и несколько судов
14:09, 17 октября 2013Общество
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Решение об изъятии корабля и судов было принято с учетом их технического состояния.
Старый корабль списали из-за технического состояния / Фото: cryazone.com
Премьер-министр Украины Николай Азаров принял решение об исключении из состава Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины одного корабля и восьми катеров и суден обеспечения.
Как сообщил журналистам министр обороны Павел Лебедев, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.
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«Решение принято (об исключении — УНИАН) - это один боевой корабль 1978 года, остальные — катера и суда обеспечения», - сказал Лебедев.
Он отметил, что решение об исключении корабля и суден было принято исходя из их технического состояния.
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