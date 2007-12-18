В Харькове проспект Ленина предлагают переименовать в проспект Леннона

Сегодня в Харькове активисты областной организации партии «Реформы и Порядок» планируют провести общественную акцию по переименованию проспекта Ленина в проспект Леннона.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной парторганизации ПРП Иван ВАРЧЕНКО.

По его словам, проведение символической акции вызвано необходимостью выполнить Указ Президента Украины об устранении символов тоталитарной системы.

«Только в самом Харькове около 100 улиц носят имена людей, которые были олицетворением тоталитаризма. Еще стоят памятники кое-кому из вождей, в частности, их именами названы районы города», - сказал И.ВАРЧЕНКО.

Активисты ПРП подготовили специальные таблички, сообщил он, а в ходе акции будет проведен опрос харьковчан относительно их отношения к проблеме.