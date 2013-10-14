Режиссер Кончаловский попал в ДТП во Франции

Режиссер Андрей Кончаловский попал в ДТП во Франции, в результате чего пострадала его 14-летняя дочь, она находится в реанимации.

Об этом сообщили сегодня РИА «Новости» в пресс-службе продюсерского центра Кончаловского.

"Вечером 12 октября 2013 года на территории Франции Андрей Кончаловский, не справившись с управлением автомобилем, попал в дорожно-транспортное происшествие. Произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем. В результате столкновения серьезно пострадала дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой - Мария Михалкова-Кончаловская. В данный момент она находится в реанимационном отделении госпиталя во Франции. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая находятся рядом с Марией", - сообщил представитель.

Собеседник агентства добавил, что остальные участники дорожно-транспортного происшествия получили незначительные повреждения, не представляющие угрозу для жизни.