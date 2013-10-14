Янукович прогнозирует рекордный урожай в этом году

16:26, 14 октября 2013
Общество
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Президент Виктор Янукович заявляет, что в этом году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых.

В Украине ожидается рекордный урожай зерновых - Янукович

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«Сельскохозяйственная отрасль у нас развивается очень сильно, и в этом году, я считаю, около 60 млн зерновых мы соберем. Это самый высокий урожай за все годы», - сказал Янукович во время встречи с женщинами - Героями Украины.

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Он отметил, что такие результаты были получены, в частности, благодаря введению новейших технологий и современной техники.

«Украинцы - хорошие хозяйственники. Самое главное то, что у нас есть плодородная земля. Мы имеем огромное богатство», - считает Янукович.

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