Украина не будет вводить квоты на экспорт зерна

Об этом сообщил заместитель директора департамента земледелия, начальник отдела зерновых и технических культур Министерства аграрной политики и продовольствия Леонид Сухомлин в эфире Украинского радио.

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"В прошлом году в Украине было собрано 46 миллионов тонн зерновых, и не вводились никакие квоты. В текущем году тем более этого не будет сделано. Любое ограничение вывоза зерна - это прежде всего обвал цен на внутреннем рынке", - сказал Сухомлин, которого цитирует Gazeta.ua.

По его словам, уже собран достаточный объем продовольственного зерна.

"Собрано более 32 миллионов тонн пшеницы, есть достаточное количество прошлогодних переходящих остатков. В целом производство ожидается на уровне 60 миллионов тонн ... Эта цифра реальная, в этом году в Украине ожидается рекордный урожай. Также ожидается один из наибольших объемов экспорта", - отметил Сухомлин.