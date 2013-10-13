На Покров в Украине обещают теплую и сухую погода
13:15, 13 октября 2013Общество
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На Покров в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду, без существенных осадков.
Завтра в Украине будет тепло
Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, лишь в западных областях небольшой дождь. Ночью и утром на Левобережье страны и в Крыму местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, на крайнем западе и юге до 12°; днем 11-16°, на Закарпатье и в Крыму до 20°.
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В Киевской области завтра без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.
В столице также без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 14-16°.
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