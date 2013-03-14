Министр обороны во Львов не поехал - там снег и туман

Отменена рабочая поездка министра обороны Украины Павла Лебедева во Львовскую область, которая должна была состояться сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель Западного медиацентра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

По его словам, поездка министра отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во Львове утром был сильный туман, до сих пор идет сильный снег.

Как сообщал УНИАН, во время рабочей поездки министр обороны Украины планировал ознакомиться с состоянием дел в воинских частях Львовского гарнизона - в 80-м отдельном аэромобильном полку ВДВ, 7-м полку армейской авиации 13-го армейского корпуса.

Также П.Лебедев собирался посетить Международный центр миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины, осмотреть объекты учебно-материальной базы полигона, проверить уровень боевой готовности к выполнению задач по назначению воинских подразделений, которые проводят плановые занятия в полевых условиях.