Украинские зерновые смогут сертифицировать в США

Стороны усилят сотрудничество в инвестиционной сфере, в области науки и инноваций, а также ветеринарной и фитосанитарной сферах. В частности, в ближайшее время планируется завершить сертификацию украинского зерна в США.

«США остается для Украины одной из важнейших стратегических стран-партнеров, в том числе и в аграрной сфере. Наше сотрудничество развивается динамично. Я благодарен американской стороне за содействие развитию украинского аграрного сектора. И мы стремимся еще больше объединить наши усилия для получения высокой эффективности от сотрудничества», − отметил Николай Присяжнюк.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США В Украине Джеффри Р. Паятт, со своей стороны, подтвердил заинтересованность США в расширении сотрудничества с Украиной в аграрном секторе.

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества между нашими странами, особенно в сфере сельского хозяйства. Ведь Украина отличается очень большим потенциалом в этой области. Мы знаем, что Украина имеет много стран-партнеров. Однако у нас есть стратегический интерес и мы будем работать над тем, чтобы самыми эффективными в сотрудничестве с Украиной в сфере АПК оставались именно США», − подчеркнул посол.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы активизации совместных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Американская сторона выразила готовность усилить поддержку Украины в подготовке к выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, прежде всего, в части, касающейся аграрного сектора. Кроме того, стороны договорились углубить сотрудничество в ветеринарной и фитосанитарной сферах. В частности, речь шла об ускорении процедуры сертификации украинских зерновых в США.