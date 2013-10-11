Во Львове второй день ищут 3-летнего мальчика, упавшего в коллектор (видео)
08:31, 11 октября 2013Общество
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Во Львове продолжаются поиски мальчика 2010 года рождения, который вчера во время прогулки с родственниками упал в открытый люк канализационного коллектора.
Во Львове продолжаются поиски 3-летнего мальчика / Фото: ТВі
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 7.00 пятницы мальчик не найден. К поисково-спасательным работам от Главного управления ГСЧС во Львовской области привлечены 52 человека и 12 единиц техники.
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Как сообщал УНИАН, трагедия произошла, когда мальчик вместе с отцом шел по улице и ступив на крышку канализационного колодца провалился внутрь. Спасатели вытащили из канализационного колодца отца мальчика, который бросился спасать ребенка, но не смог.
Видео : ТСН
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