Во Львове ищут трехлетнего ребенка, который провалился в канализацию

Об этом сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС во Львовской области.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда мальчик вместе с отцом шел по улице и, ступив на крышку канализационного колодца, провалился внутрь. Сейчас на месте работают подразделения ГУ ГСЧС во Львовской области, спасатели проводят в канализационных коллекторах поиски ребенка.

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На место прибыла бригада медиков скорой помощи.

Как уточнили в ГУ ГСЧС во Львовской области, возраст ребенка 2,5 – 3 года. Спасатели уже вытянули из канализационного колодца отца мальчика, который бросился спасать малыша, но не смог, он находится в шоковом состоянии.