На Сумщине женщина упала в 6-метровую яму с нефтепродуктами (фото)

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

«В Глухове 37-летняя женщина упала в шестиметровую яму, наполненную отходами масла и нефтепродуктов. Несколько часов она звала на помощь. И когда шансов на спасение, казалось, уже не осталось, помощь пришла от милиционера. Он не только принял все меры, чтобы освободить пострадавшую из страшного «плена», но и отвез ее в больницу, чтобы там оказали необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

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По информации ССО, происшествие случилось в понедельник. Спасителем женщины стал инспектор Глуховского отдела милиции Александр Дубровский. Возвращаясь на авто от родителей около трех часов ночи, он возле своего дома услышал крик о помощи. Она требовалась женщине, которая, пытаясь сократить себе путь домой, в темноте не увидела открытую яму с отходами масла, солярки и бензина. На момент, когда ее услышали, она там продержалась более 5 часов.

Сначала правоохранитель сам пытался вытянуть потерпевшую с помощью ремней безопасности и взятой из дому лестницы. Но это, учитывая глубину ямы и скользкие от мазута руки женщины, не дало результата. И только когда по вызову Дубровского на место происшествия прибыли спасатели, «пленную» удалось вытянуть из ловушки и на машине милиционера отправить в больницу.

«Сейчас спасенная женщина проходит курс лечения, угрозы ее жизни нет», - сообщает ССО УМВД.