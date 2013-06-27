Милиционер поймал на руки женщину, которая выбросилась из окна

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, 25 июня, в 12.50, в Трускавецкий городской отдел милиции на номер «102» позвонил по телефону местный житель, который сообщил, что его 55-летняя соседка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хочет выброситься из окна третьего этажа.

“На мои просьбы зайти внутрь и открыть дверь она выкрикивала, что хочет покончить свою жизнь самоубийством. Когда понял, что сделать уже ничего не могу, позвонил к милиции”, - сообщил мужчина милиционерам.

После звонка, через две минуты к места происшествия прибыл наряд милиции, который спас женщину от смерти.

«Перед прыжком женщина перекрестилась и воскликнула: «Прыгаю». Я приблизительно отметил место, куда она будет падать, подбежал туда и во время прыжка поймал ее» - рассказал инспектор патрульной службы, сержант милиции Михаил Подоляк.

На место происшествия приехала карета скорой медицинской помощи, которая доставила гражданку в больницу. Врачи скорой диагностировали алкогольное опьянение, а также не обнаружили телесных повреждений.

В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы суицида. По факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.