Доллару обещают девальвацию по отношению ко всем мировым валютам

Об этом заявил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский в ходе круглого стола "Кризис госфинансов США – что будет с долларом?".

«В условиях шатдауна американская экономика теряет ежедневно 300 миллионов долларов. Пока не будет принято решение по госдолгу, американский доллар будет падать по отношению ко всем основным мировым валютам, в частности, евро. Это мы наблюдали в последние недели», - констатирует эксперт.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко обратил внимание на то, что в случае наступления дефолта в США украинцы начнут массово отказываться от доллара.

«В случае дефолта доллар будет стремительно падать. Почему мы так много говорим об этом? Потому, что мы сильно долларизированы. 87 миллиардов долларов находится на руках у населения. То есть 700 миллиардов гривен не работают на экономику. Из-за этого ставки по депозитам и кредитам так высоки. Если наступит дефолт, сброс долларов будет невероятным», - подытожил он.