Эксперты: социальная политика США завела страну в тупик

А это прямой путь либо к наращиванию госдолга, либо к конфискационной реформе.

Такое мнение в ходе круглого стола «Кризис госфинансов в США, что будет с долларом?» выразил эксперт финансовых рынков, бывший главред делового журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов.

«Все президенты после Билла Клинтона – Джордж Буш-младший и Барак Обама – строили свою кампанию на более высоких социальных расходах и вовлечении граждан в более социалистическую систему социальной защиты, нежели было раньше. Все это привело к тому, что уровень госдолга США превышает уровень ВВП», - отмечает он.

По мнению Блинова, такая политика может привести американскую экономику к плачевным результатам, сообщает КП в Украине.

«Некая избалованность высокими социальными стандартами будет вести к большей потребности в иммиграции и привлечении новых ресурсов. А это прямой путь либо к наращиванию госдолга, либо к тому, на чем сейчас спекулируют СМИ. Я имею в виду выпуск 100-долларовой купюры и разговоров о том, что произойдет повторение «павловской реформы», - констатирует эксперт. - Напомню, что в 1991 году производилась замена рублей. В результате, небольшую сумму можно было поменять, а большую – только коррупционным путем. Такая себе конфискационная реформа. Не исключено, что Америка к ней прибегнет, хотя это будет классифицироваться как дефолт».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко соглашается с коллегой, что социальная политика руководства США завела страну в тупик.

«Я совершенно уверен, что Барак Обама погубит экономику США. Его популистская политика ведет к тому, что какое бы сейчас решение ни было принято по госдолгу, оно будет промежуточным и ошибочным. Тот же шок ожидает доллар. Когда же остановится лимит госдолга – на 50 или на 100 триллионах? Похоже, они уже не могут остановиться», - убежден финансист.

Напомним, что как ранее сообщали СМИ, введение новых стодолларовых купюр может вызвать изъятие старых банкнот этого номинала в странах Восточной Европы.

Как напоминает газета New York Times, в 1996 году, когда США выпустили новые 100 долларов, в странах Восточной Европы возник ажиотаж: старые купюры считались недействительными без всяких на то оснований.

В этой связи американский Минфин указал, что старые денежные знаки будут иметь равное хождение с новыми, пока не будут изъяты из оборота.