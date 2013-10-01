На Сумщине женщина упала в канализационный люк и просидела 6 часов в холодной воде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, ночью 29 сентября в городе Глухов 37-летняя женщина, возвращаясь домой по улице 40 лет Победы, упала в канализационный колодец, который длительное время не эксплуатировался. Оказавшись по грудь в холодной воде, она начала звать на помощь. Только через шесть часов случайный прохожий услышал крики пострадавшей и позвонил в службу спасения «101».

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Дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части г. Глухов, прибывший по вызову, с помощью спецоборудования поднял пострадавшую на поверхность.

В данное время она находится на стационарном лечении в Глуховской ЦРБ с диагнозом левосторонняя пневмония и общее переохлаждение.