Адвокат Крашковой требует пожизненного заключения для "врадиевских насильников"

Потерпевшая сторона в деле об изнасиловании и попытке убийства 29-летней жительницы Врадиевки Ирины Крашковой будет требовать в суде пожизненного заключения для подсудимых.

Об этом УНИАН сообщил представитель Крашковой в суде Руслан Радецкий.

"Безнаказанность таких преступлений, оставленная без высшей меры наказания, порождает другие преступления. Это очень жестокое преступление, это убийство, они возвращались, чтоб ее добить, поэтому я буду требовать пожизненного заключения", - сказал он.

По мнению адвоката, высшая мера наказания в этом преступлении нужна не только для потерпевшей, но и для нашего общества.

"Общество должно получить справедливое решение. Общество должно увидеть, что преступление наказано. Те, кто захотят что-то подобное совершить должны видеть, что их преступление серьезно накажут", - сказал Радецкий.

Читайте также: Крашкова требует от своих обидчиков миллион

Сама Крашкова уверена, что именно безнаказанность предыдущих жестоких преступлений, совершенных во Врадиевке привела к тому, что ее изнасиловали и пытались убить сотрудники милиции.

"Я уверенна, что если они это сделали раз, то по истечении времени и безнаказанности, они поняли, что им ничего не будет, у них за плечами связи, и можно делать это снова. То, что произошло со мной, было уже не раз и оставалось безнаказанным. Именно безнаказанность породила то, что произошло... Они чувствовали, что им все позволено, что у них есть связи, круговая порука в правоохранительных органах, поддержка. Именно это и породило то несчастье… У них жажда крови, жажда убийства", - сказала Крашкова.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.

Кроме того, Первомайский районный суд продлил срок содержания под стражей всех обвиняемых до 25 ноября.