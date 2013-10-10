Завтра в Украине почти не будет дождей

Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь ночью в центральных областях местами небольшие дожди.

Ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°, на крайнем западе и юге страны местами 20-22°.

В Киеве и области в пятницу - без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 12-17°, в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 15-17°.