Завтра в Украине почти не будет дождей
12:44, 10 октября 2013Общество
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Ночью и утром следует ожидать туманов.
В Украине хорошая погода / Фото: www.volynnews.com
Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь ночью в центральных областях местами небольшие дожди.
Ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°, на крайнем западе и юге страны местами 20-22°.
В Киеве и области в пятницу - без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 12-17°, в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 15-17°.
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