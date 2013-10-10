Эксперты рассказали, где Госзембанк возьмет деньги на кредитование аграриев
Определение Государственного Земельного банка правопользователем земель сельскохозяйственного назначения поможет ему обеспечить аграриев оборотными средствами.
Так, эксперты прокомментировали проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность и пользование», который в данное время находится на рассмотрении в парламенте.
Эксперт Владимир Цибулько напоминает, что законопроектом также устанавливается порядок передачи земель государственной собственности, находящихся в аренде граждан или юридических лиц в уставный капитал Госзембанка без прекращения такой аренды.
Кроме того, документом разрешается Государственному земельному банку покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения.
«Стоимость земель для передачи Земельному банку будет определяться на основании нормативной, а не экспертной оценки (то есть намного дешевле). Откуда у Госзембанка возьмутся на это деньги? Законопроект дает ответ на этот вопрос. Это - и уставный фонд, в который будут переданы земли сельхозназначения, и аккумулированные деньги от аренды земель, переданных в этот уставный фонд, и повышение статуса Госзембанка»- отметил он.
Эти все факторы, по его мнению, автоматически обеспечат возможность Госзембанку привлечения длинных и дешевых денег на внешних рынках.
В свою очередь, эксперт аграрного бизнеса Андрей Китаев констатирует, что новация даст стимул для развития всего агропромышленного комплекса.
«Земельный банк поддерживает мелких и средних сельхозтоваропроизводителей. Прежде всего, это касается предоставления кредитов. Это даст стимул для развития всего агропромышленного комплекса, поскольку у аграриев появятся дополнительные оборотные средства. Поэтому чем быстрее заработает это финучреждение, тем более быстрыми темпами будет развиваться аграрный сектор», - отмечает он.