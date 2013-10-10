Эксперты рассказали, где Госзембанк возьмет деньги на кредитование аграриев

Так, эксперты прокомментировали проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность и пользование», который в данное время находится на рассмотрении в парламенте.

Эксперт Владимир Цибулько напоминает, что законопроектом также устанавливается порядок передачи земель государственной собственности, находящихся в аренде граждан или юридических лиц в уставный капитал Госзембанка без прекращения такой аренды.

Кроме того, документом разрешается Государственному земельному банку покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения.

«Стоимость земель для передачи Земельному банку будет определяться на основании нормативной, а не экспертной оценки (то есть намного дешевле). Откуда у Госзембанка возьмутся на это деньги? Законопроект дает ответ на этот вопрос. Это - и уставный фонд, в который будут переданы земли сельхозназначения, и аккумулированные деньги от аренды земель, переданных в этот уставный фонд, и повышение статуса Госзембанка»- отметил он.

Эти все факторы, по его мнению, автоматически обеспечат возможность Госзембанку привлечения длинных и дешевых денег на внешних рынках.

В свою очередь, эксперт аграрного бизнеса Андрей Китаев констатирует, что новация даст стимул для развития всего агропромышленного комплекса.

«Земельный банк поддерживает мелких и средних сельхозтоваропроизводителей. Прежде всего, это касается предоставления кредитов. Это даст стимул для развития всего агропромышленного комплекса, поскольку у аграриев появятся дополнительные оборотные средства. Поэтому чем быстрее заработает это финучреждение, тем более быстрыми темпами будет развиваться аграрный сектор», - отмечает он.