Эксперты: вывезенные за границу доллары чаще всего подделывают

Об этом пишет российское информационное агентство «AlterNews».

Напомним, что со вчерашнего дня в американские банки поступили новые стодолларовые купюры.

Предполагается, что в текущем году выпустят до 2,5 миллиардов новых банкнот.

«Выпуск новых банкнот является важным событием не только для США: примерно 50-75% всех стодолларовых купюр (из 8,6 миллиардов банкнот) вывозятся за границу. Более того, считается, что именно вывезенные за границу деньги чаще всего подделывают», - говорится в статье.

Журналисты предполагают, что замена старых денежных знаков на новые может вызвать некоторые сложности, как в 1996 году во время запуска новых, на тот момент, 100 долларов.

«В странах Восточной Европы тогда из-за ажиотажа вокруг новых денег без видимых причин старые купюры стали считать недействительными», - отмечается в материале.

Напомним, что новая 100-долларовая купюра начала разрабатываться в 2003 году и должна была выйти в обращение в 2010 году. Из-за технических неполадок в оборудовании этого не случилось.

Поскольку 100-долларовые купюры наиболее широко распространены, их чаще всего подделывают.