На Тернопольщине милиционер на нерастаможенном автомобиле убегал от гаишников

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, установлено, что старший лейтенант в личных целях пользовался транспортным средством, которое было ввезено в Украину с нарушениями действующего таможенного законодательства.

Пытаясь скрыть этот факт, правоохранитель при остановке его автомобиля отказался предоставить какие-либо регистрационные документы и документы, которые подтверждали бы его право на пользование легковой машиной. При этом бросился к своему автомобилю, завел его и пытался скрыться. Однако работники ДПС догнали его, заблокировали путь своим автомобилем, вынудив остановиться.

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Данный факт внесен в единый учет. После проведенной служебной проверки за нарушение служебной и транспортной дисциплины участкового инспектора на этой неделе уволили из органов внутренних дел.

Обнаружено, что автомобиль, на котором ехал участковый, имел перебитые номера кузова. Правоохранители выясняют, не был ли данный автомобиль угнан, и устанавливают происхождение иномарки.