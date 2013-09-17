В Ужгороде женщина избила гаишников и ножом пробила им колесо

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Закарпатской области, наряд работников Госавтоинспекции города 15 сентября около 22.35 заметил на ул. Гранитной джип «Гранд Чероки» со словацкими номерами, который было решено остановить для проверки.

Впрочем, на требование остановиться водитель джипа не отреагировал, поэтому правоохранители стали его преследовать на служебной «Шкоде Октавии». Когда автомобиль беглеца был остановлен, выяснилось, что водитель не имел никаких документов на машину и отказывался общаться с правоохранителями.

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Более того, внезапно из салона иномарки вышла нетрезвая женщина-пассажир и стала нецензурно высказываться в адрес работников ГАИ, хватала их за форму, пыталась нанести телесные повреждения. Затем она пошла в дом, взяла большой кухонный нож и повредила им переднее правое колесо служебного автомобиля.

Пробив одно, она пыталась порезать и остальные колеса, однако ей своевременно помешали это сделать.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство Ужгородского горотдела милиции и городской ГАИ. 34-летний водитель джипа оказался нетрезвым, в отношении него составлен соответствующий административный протокол, машина отправлена на штрафплощадку.

Между тем, воинственной пассажирке придется нести еще и уголовную ответственность по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).