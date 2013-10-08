В центре Харькова неизвестный устроил стрельбу

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня вечером на улице Дарвина, возле станции метро «Архитектора Бекетова».

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Неизвестный подошел к мужчине, когда тот садился в автомобиль, и дважды из травматического пистолета выстрелил ему в бедро, после чего скрылся с места преступления. Инцидент произошел возле офиса, где работает пострадавший.

Пострадавшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.