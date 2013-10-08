В центре Харькова неизвестный устроил стрельбу
22:11, 08 октября 2013Общество
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В центре Харькова города неизвестный стрелял в мужчину из травматического пистолета.
В центре Харькова города неизвестный стрелял в мужчину из травматического пистолета / Фото : zbroya.info
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня вечером на улице Дарвина, возле станции метро «Архитектора Бекетова».
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Неизвестный подошел к мужчине, когда тот садился в автомобиль, и дважды из травматического пистолета выстрелил ему в бедро, после чего скрылся с места преступления. Инцидент произошел возле офиса, где работает пострадавший.
Пострадавшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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