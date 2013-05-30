В центре Цюриха неизвестный открыл стрельбу и скрылся

Об этом сообщает швейцарское агентство SDA со ссылкой на представителя городской полиции Марко Кортези.

Инцидент произошел в помещении дома номер 37 по улице Брауэрштрассе, который располагается на углу с Лангштрассе. Подозреваемый с места преступления скрылся, полиция ведет его поиски, сообщает Lenta.ru.

Полиция блокировала значительную территорию вокруг места преступления, участок Лангштрассе перекрыли для автомобильного движения. Полицейские эвакуировали четверых человек из дома, где произошла стрельба, и готовятся к обыску здания.

Кортези затруднился назвать точное число пострадавших и указать их состояние. Tribune de Geneve отмечает, что на фотографиях с места событий виден мужчина, предположительно раненный в ногу. Известно, что раненые госпитализированы.