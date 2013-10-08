Эксперты: Сфера интеллектуальной собственности в Украине разрушается из-за МОН

Как заявили эксперты на пресс-конференции, в Украине отсутствует четкая государственная политика в сфере интеллектуальной собственности, а вместо помощи правообладателям государство и МОН, в частности, пытается взять под свой контроль денежные потоки.

«Мы много лет пытались найти точки соприкосновения. Но сегодня мы не видим конструктивных движений в эту сторону. Сегодня благодаря действиям МОН все это (сфера интеллектуальной собственности – прим.) разрушено. Действует огромное количество организаций коллективного управления, которые непонятно как работают и собирают чужие деньги. Мы обращаемся к Кабинету министров – озадачиться вопросом и забрать интеллектуальную собственность из МОН в другое министерство, которое этим вопросом займется более ответственно», - заявил директорКоалиции исполнителей и продюсеров Украины Дмитрий Прикордонный.

Он добавил, что Министерство образования сегодня делает все, чтобы управлять интеллектуальной собственностью без контроля со стороны тех, кому она принадлежит –правообладателей, артистов, продюсеров, издателей, инвесторов.

Эксперты также отметили, что США присвоили Украине статус государства, в котором процветает интеллектуальное пиратство, в результате чего наша страна рискует лишиться доступа к Генерализированной системе преференций США и прав на беспошлинный ввоз на территорию Америки определенной группы товаров. И, по словам директора Ассоциации музыкальной индустрии Украины Игната Бережного, это также говорит об отсутствии государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.

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«Чтобы санкции не применялись, нужно показать четкую государственную политику, план действий. И не только план, но и пути его выполнения! Это на себя должен взять какой-то орган и делать это последовательно, а не в режиме аврала», - считает Игнат Бережной.

«Мы очень обеспокоены ситуацией, она уже – на горячем пике. В сфере фонограмм и авторских прав мы имеем заблокированные выплаты вознаграждений на протяжении полутора-двух лет. Нет правильной государственной политики. Сегодня мы видим деятельность, направленную лишь в сторону контроля возможных потоков денег. Вместо того, чтобы помочь правообладателям, настроить систему справедливого сбора средств, государство хочет сконцентрировать деятельность в руках структур, которые не имеют никакого отношения к правообладателям», - уверен руководитель Общественной организации Платформа музыкальных издателей Украины Богдан Гловацкий.

Эксперты добавили, что определенный позитив несет деятельность Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, однако эта структура – всего лишь исполнитель, который вынужден выполнять поручения Министерства. А в самом МОНе не хватает специалистов. «Такие специалисты есть в Госслужбе интеллектуальной собственности, но они вынуждены выполнять непонятные задачи или действовать на свой страх и риск», - говорит Дмитрий Прикордонный.

Участники пресс-конференции заявили, что сама ситуация, когда за систему интеллектуальной собственности отвечает Министерство образования, странна сама по себе. «С таким же успехом эту сферу можно дать Министерству сельского хозяйства», - добавил директор Польской ассоциации фонографической индустрии Богуслав Плюта.Ведь в развитых странах этим занимаются экономические министерства, поскольку вопросы интеллектуальной собственности тесно связаны с внешнеторговыми отношениями.