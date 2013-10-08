МИД надеется, что США исключат Украину из списка интеллектуальных пиратов
МИД надеется на исключение Украины из составленного США списка основных нарушителей авторских прав
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Леонид Кожара сказал на круглом столе «Новые перспективы для бизнеса в разрезе подписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе».
«Мы надеемся, что наша страна будет исключена из этой категории (списка 301 - УНИАН)», - сказал Кожара.
По теме: США бросят все силы на борьбу с украинскими пиратами
«Это решение значительно препятствует инвестированию в нашу страну, и мы не можем согласиться с этим», - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, в мае США начали расследование против Украины относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности.
Согласно информации торгового представительства США, в специальном докладе 301 были указаны основные проблемы Украины – использование правительством пиратского программного обеспечения, пиратство в Интернете, а также непрозрачное и нечестное администрирование и деятельность агентств по управлению авторскими и смежными правами.