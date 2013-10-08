МИД надеется, что США исключат Украину из списка интеллектуальных пиратов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Леонид Кожара сказал на круглом столе «Новые перспективы для бизнеса в разрезе подписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе».

«Мы надеемся, что наша страна будет исключена из этой категории (списка 301 - УНИАН)», - сказал Кожара.

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«Это решение значительно препятствует инвестированию в нашу страну, и мы не можем согласиться с этим», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в мае США начали расследование против Украины относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Согласно информации торгового представительства США, в специальном докладе 301 были указаны основные проблемы Украины – использование правительством пиратского программного обеспечения, пиратство в Интернете, а также непрозрачное и нечестное администрирование и деятельность агентств по управлению авторскими и смежными правами.