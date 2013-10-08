Украина экспортировала почти семь миллионов тонн зерна

В целом с начала текущего маркетингового года сельхозпроизводители продали за границу на 16% зерна больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Украина не только декларирует свои экспортные амбиции, но и уверенно их выполняет. Так, уже четвертый месяц нового маркетингового года мы имеем позитивную динамику поставок отечественного зерна за границу. С начала текущего маркетингового года экспорт зерна по сравнению с прошлым годом вырос на 16%. Всего же за это время на внешние рынки было отправлено 6,8 миллиона тонн зерна», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр напомнил, что с возвращением хорошей погоды аграрии активизировали сбор поздних зерновых. Поэтому такой динамичный экспорт способствует быстрому высвобождению мощностей, необходимых для хранения нового зерна.

По словам Министра, в сентябре аграрии продали за границу 2,3 миллиона тонн зерна. Темпы поставок в октябре также положительны. Так, в течение первой недели октября на экспорт отправлено 770 тысяч тонн зерна.

«Ускорение экспортных отгрузок выгодно для производителей зерна. Ведь цена на него постепенно растет на мировом рынке. Как следствие, увеличивается цена и в Украине. Соответственно, растет интерес аграриев относительно реализации зерна. Минагрополитики же, в свою очередь, работает над открытием новых рынков сбыта и наращиванием поставок», − подчеркнул глава ведомства.