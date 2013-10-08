Украинский фильм "Параджанов" подался на "Оскара"

Украинский фильм Елены Фетисовой и Сержа Аведикяна «Параджанов» попал в список «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Об этом пишет Entertainment Weekly.

В список также попал фильм Федора Бондарчука «Сталинград», «Валенса. Человек надежды» поляка Анджея Вайды и многие другие фильмы со всего мира.

Украинский зритель уже может посмотреть картину в кинотеатрах с 3 октября, допремьерный показ состоялся 26 сентября в Алчевске, городе, где был заключен знаменитый режиссер.