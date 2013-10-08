Украинский фильм "Параджанов" подался на "Оскара"
11:24, 08 октября 2013Общество
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В список также попали фильмы из России и Польши .
"Параджанов" заинтересовал американскую академию кинокритиков / Кадр из фильма
Украинский фильм Елены Фетисовой и Сержа Аведикяна «Параджанов» попал в список «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Об этом пишет Entertainment Weekly.
В список также попал фильм Федора Бондарчука «Сталинград», «Валенса. Человек надежды» поляка Анджея Вайды и многие другие фильмы со всего мира.
Украинский зритель уже может посмотреть картину в кинотеатрах с 3 октября, допремьерный показ состоялся 26 сентября в Алчевске, городе, где был заключен знаменитый режиссер.
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