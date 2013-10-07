В Луганске поймали милиционеров навеселе (видео)

Вчера вечером в Луганске, активисты «Дорожного контроля» обнаружили на заправке сотрудников милиции, от которых «исходил запах спиртного». Правоохранители покупали дополнительную порцию алкоголя, сообщает "Сегодня".

Как рассказали активисты, сотрудники милиции были одеты в спортивные штаны и форменные куртки ППС с погонами и надписью «милиция» на спине. Один из правоохранителей имел при себе удостоверение действующего сотрудника милиции. По словам активистов, ими был вызван наряд милиции, на место прибыли руководители этих сотрудников, которые подтвердили факт, что это действительно работники Луганской милиции.

Задержанные сотрудники милиции, оправдывали свои действия тем, что они вышли в магазин, на улице было холодно, и они попросту надели форменные куртки – чтобы не замерзнуть. Однако в прокуратуре не хотят делать поспешных выводов.

«По изложенным в сюжете фактам прокуратурой Луганской области инициировано проведение служебного расследования. По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», - рассказали в областной прокуратуре Луганска.