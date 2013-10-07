В Украине завершается уборка овощей и картофеля

И сохранить такой урожай, частично переувлажненный из-за дождей, необходимо в специальных картофелехранилищах. Это поможет минимизировать колебания цен в течение года. Поэтому среди фермеров и единоличников, производящих 97 % картофеля, нужно выработать культуру закладки картофеля в хранилища. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Правительство уже третий год подряд поддерживает строительство современных хранилищ для хранения плодоовощной продукции. Сегодня в стране функционируют хранилища для картофеля и для овощной продукции емкостью около 2,4 миллиона тонн. И в ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию новые мощности объемом около полумиллиона тонн. Однако этого недостаточно. Поэтому государство совместно с сельхозпроизводителями и местными властями должно определить, где нужно создавать такие хранилища», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Однако Министр отметил, что мало строить новые емкости для хранения. Они должны стать максимально доступными, в первую очередь, для селян. Ведь, например, в фермерских хозяйствах и у единоличников производится 97% картофеля.

«Этот вопрос особенно остро стоит сейчас, когда часть урожая овощей переувлажнена, поскольку собиралась после ухудшения погоды. Обычные погреба, где селяне традиционно хранят плодоовощную продукцию, не имеют необходимых условий для хранения. Поэтому местная власть должна максимально содействовать селянам в закладке картофеля и овощей в современные хранилища. Ситуация этого года показала, насколько важно выработать культуру закладки плодово-овощной продукции в высокотехнологичные хранилища», − отметил Николай Присяжнюк.

По словам Министра, на сегодняшний день в Украине завершается сбор овощей и картофеля. Так, селяне уже выкопали 21,5 миллиона тонн картофеля (99%) и 7,8 млн тонн овощей (90%).