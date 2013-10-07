Завтра в Украине до 20 градусов тепла
13:26, 07 октября 2013Общество
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Во вторник, 8 октября, по Украине осадки не предусматриваются, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
По г. Киеву переменная облачность
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 2-7° тепла, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем - 12-17° тепла, на Закарпатье - до 20°.
По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, днем - 12-17°.
По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 14-16°.
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