В Румынии произошло землетрясение, толчки докатились до Одессы - СМИ

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на воскресенье на юго-востоке Румынии.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 135,8 километра. Землетрясение произошло в 4.37 местного времени, сообщает РИА Новости.

Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте, погибли около 1,5 тысяч человек.

Толчки также ощущались в Молдове и Одесской области - в частности, Одессе и Измаиле.

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Начальник сейсмоцентра академии наук Молдовы Иван Илеш рассказал, что толчки ощущались и в Кишиневе. По предварительным данным республиканского департамента по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений в молдавской столице нет.

В Одессе, по словам очевидцев, в квартирах тряслись люстры и сами открывались двери, сообщает Сегодня.

«Вдруг послышался грохот. Открылись двери шкафа. Когда я поняла, что это - землетрясение, нужно срочно брать ценные вещи, будить мужа и спускаться вниз, все прекратилось", - рассказывает одесситка Людмила. Как отмечают горожане, землетрясение длилось всего около 15 секунд.

Подземные толчки произошли в районе 5 часов утра. Многие одесситы сильно испугались и выбежали на улицу.