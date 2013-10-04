Выставки-продажи «Хутровий ярмарок» и «Сезон ОСIНЬ» в Киевском Дворце Спорта

Неожиданно холодная осень заставляет раньше времени задуматься о теплых вещах и обновлении гардероба к зимнему сезону. С 13 по 16 октября у киевлян есть возможность выбрать и купить кожаную куртку, пальто, дубленку или роскошную шубу по все еще «осенней» цене на выставке-продаже «Хутровий ярмарок», которая пройдет в Киевском Дворце Спорта (пл. Спортивная,1, метро „Дворец Спорта”).

На выставке “Хутровий ярмарок” представлены шубы современного и классического

дизайна из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика; дубленки, головные уборы, аксессуары из меха и кожи и др.

Огромный выбор изделий из норки, испанские, польские, словацкие кожаные куртки и дубленки мужские и женские, головные уборы из меха и кожи.

Торговые марки России, Греции, Украины, киевские меховые ателье – представляют меховые и кожаные изделия разнообразных расцветок и размеров, самые свежие тенденции меховой моды для женщин и мужчин, эксклюзивные модели, пошив на заказ, цены от производителя.

Под любую шубу или дубленку вы сможете подобрать винницкие перчатки – это лучшие в Украине и известные не только у нас кожгалантерейные фабрики „Имидж-галант”, „Кожгалант”. Винницкая кожгалантерея – это шикарный ассортимент из кожи самых различных оттенков и цветов, размеров и длины.

Кроме того, с 13 по 16 октября во Дворце Спорта будут представлены товары легкой промышленности на выставке-ярмарке «Сезон ОСIНЬ»:

верхняя мужская и женская одежда,

сезонная обувь,

недорогие мужские и женские классические костюмы;

детская одежда и обувь;

кожгалантерея ( сумки, ремни, перчатки и т.д.),

головные уборы;

трикотаж;

постельное белье, домашний текстиль;

парфюмерия,

косметика;

бижутерия,

зонты и многое другое.

На выставках-ярмарках можно подобрать обнову для каждого члена семьи. Преимущество покупок на выставках – широкий выбор и гибкие цены.

Выставки работают с воскресенья до среду включительно (13-16 октября) в Киевском Дворце Спорта (пл. Спортивная,1, метро „Дворец Спорта”).

Вход свободный с 11.00 до 19.00

Дополнительная информация по тел. (096) 506-83-34; (093) 904-10-11; (044) 237-17-82

http://www.profexpo.kiev.ua