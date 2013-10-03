Минюст сообщает о возобновлении работы четырех госреестров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по состоянию на 14.00 возобновлена работа реестра специальных бланков нотариальных документов и Единого реестра доверенностей. В полном объеме возобновлена работа Единого государственного реестра исполнительных производств. По данным Государственной регистрационной службы Украины, с 13.00 полностью возобновлена работа Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Как отмечает пресс-служба, «скорость возобновления работы реестров нотариусами зависит от того, насколько оперативно пользователи обратятся в филиалы Государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции и получат по средствам связи необходимое для установления программное обеспечение. По получении файла процедура установления занимает несколько минут».

По теме: Минюст сообщает о возобновлении работы заблокированных реестров

Пресс-служба отмечает, что «для возобновления работы с реестрами пользователям необходимо обратиться в службы поддержки соответствующих филиалов Государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции и бесплатно получить необходимое клиентское программное обеспечение».

Как сообщалось, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождениях, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечается, что «с 1 октября 2013 года работа всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

В письме Хоруженко «от имени трудового коллектива Госинформюста» официально сообщает, что «произошла не просто хакерская атака, а рейдерский захват государственных реестров - то есть, всей конфиденциальной информации о гражданах Украины неизвестными лицами».