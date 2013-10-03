Минфину понравилось занимать доллары у украинцев

Как сообщила Галина Пахачук, директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина, параметры будущего выпуска — срок обращения, объем эмиссии и доходность — еще окончательно не согласованы, но для ценных бумаг серии «В» уже разрабатывается новый дизайн.

«Серия «В» будет. Сейчас даже дизайн разрабатываем. Когда рынок стабилизируется, мы вернемся к этому вопросу. Пока рано определять доходность или объем размещения. Эта работа будет вестись ближе к декабрю. Непосредственно размещение будет уже в программе 2014 года», — рассказала Пахачук.

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Также представитель Минфина сообщила, что для повышения эффективности размещения валютных казначейских обязательств среди населения рассматривается вопрос о расширении круга банков-агентов, которые получат право продавать «казначейки» населению. Сегодня единственным банком-агентом является государственный «Ощадбанк».

К нынешнему времени Министерство финансов осуществило две эмиссии валютных казначейских обязательств для населения. Обе они были осуществлены в объеме по $ 100 млн, срок обращения — два года, установлен полугодовой период выплаты купонного дохода. Доходность серии «А» была установлена на уровне 9,5%, серии «Б» — 8%. Ценные бумаги из серии «А» были достаточно быстро раскуплены населением вследствие валютного ажиотажа, который наблюдался в конце 2012 и начале 2013 годов. На размещение сери «Б» ушло немного больше времени, хотя сейчас остатки этих бумаг в системе «Ощадбанка» составляют менее 10% от всего объема эмиссии. В некоторых регионах валютных КО уже не осталось.