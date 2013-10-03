Укравтодор оценит готовность украинских дорог к зиме

С 1 по 20 октября специалисты региональных служб автомобильных дорог и облавтодоров совместно с представителями областных подразделов ГАИ МВД, Укрзализныци, Укртрансинспекции и коммунальных организаций проведут осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог Украины.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с совместной служебной телеграммой Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Департамента государственной автомобильной инспекции Украины, в ходе осмотра экспертные комиссии оценят состояние покрытия проезжей части, обочин, тротуаров, технических средств организации дорожного движения, автопавильонов и обеспечения видимости на дорогах, как государственного, так и местного значения.

Кроме того, специалисты проверят готовность производственных подразделов к содержанию дорог в зимний период и их готовность к чрезвычайным ситуациям в случае резкого ухудшения погодных условий.

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Особое внимание специалисты уделят аварийно-опасным участкам дорог, местам концентрации ДТП, восстановлению внешнего освещения, а также надлежащему содержанию полосы отвода и придорожных территорий.

Выявленные недостатки в содержании дорог будут зафиксированы в специальных актах осмотра, где также будут указаны комплекс необходимых мер и сроки их ликвидации.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, по состоянию на начало 2013 года 97% украинских дорог требовали капитального ремонта.

«Укравтодор» заявлял, что улучшение качества дорог требует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

В первом полугодии 2013 года "Укравтодор" ликвидировал ямочность на 5,4 млн кв. м покрытия дорог общего пользования, что составляет 93% запланированного.