На Житомирщине зафиксирована первая смерть от переохлаждения

12:32, 03 октября 2013
Общество
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В прошлом году в Житомирской области первый случай смерти человека от переохлаждения был зафиксирован в ноябре.

topauthor.ru

В Житомирской области зафиксирован первый случай гибели человека от переохлаждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, 34-летнего мужчину - жителя села Ирша Радомышльского района Житомирской области - нашли на улице ночью 30 сентября. Как показала экспертиза, мужчина погиб в результате переохлаждения тела.

В последние дни сентября и в октябре синоптики фиксируют в Украине в целом и в Житомирской области в частности значительное похолодание.

В прошлом году в Житомирской области первый случай смерти человека от переохлаждения был зафиксирован в ноябре.

Как сообщалось, синоптики обещают Украине снег уже через пару дней.

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