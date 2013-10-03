На Житомирщине зафиксирована первая смерть от переохлаждения

В Житомирской области зафиксирован первый случай гибели человека от переохлаждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, 34-летнего мужчину - жителя села Ирша Радомышльского района Житомирской области - нашли на улице ночью 30 сентября. Как показала экспертиза, мужчина погиб в результате переохлаждения тела.

В последние дни сентября и в октябре синоптики фиксируют в Украине в целом и в Житомирской области в частности значительное похолодание.

В прошлом году в Житомирской области первый случай смерти человека от переохлаждения был зафиксирован в ноябре.

Как сообщалось, синоптики обещают Украине снег уже через пару дней.