СМИ: Дожди сократят площади посева озимых на 20%

Проливные дожди по всей территории Украины могут сократить посевные площади озимых на 20%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Об этом пишет Коммерсант.

"Я думаю, мы можем потерять 1,5 млн га озимых", - уточнил господин Присяжнюк, добавив, что посевная площадь озимого ячменя может сократиться почти на 60% - с планируемых 1,2 млн га до 500 тыс. га. По словам министра, площадь озимой пшеницы может уменьшиться приблизительно на 10% - с запланированных 7 млн га до 6,2-6,3 млн га. По данным Минагрополитики, по состоянию на 2 октября в Украине было засеяно 3,9 млн га озимых культур, что на 35% меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Помимо проблем с проведением осенней посевной кампании, затяжные дожди могут также отрицательно сказаться на экспорте зерновых из Украины, сказал Николай Присяжнюк.

"Мы ожидали экспорта 2,8 млн т зерна в октябре, но вынуждены пересмотреть цифру до 2,2-2,3 млн т из-за нехватки кукурузы",— отметил он. По данным Минагрополитики, по состоянию на 2 октября в Украине кукуруза была собрана с 0,9 млн га, что в два раза меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году; намолочено 4,7 млн т кукурузы, или на 30% ниже.

Несмотря на пессимистические прогнозы главы Минагрополитики, аграрии считают, что угроза недосева озимых значительно преувеличена.

"В южных областях, на которые приходится порядка 60% площадей, отведенных под озимые, сроки сева заканчиваются 15-20 октября. Поэтому время для проведения посевной кампании еще есть",— говорит глава агрофирмы "Дружба" (Одесская область) Георгий Чикликчи.

"Озимая пшеница в среднем дает урожай на 40% выше, чем яровая. Поэтому фермеры стремятся сеять озимую пшеницу",— отмечает директор агрофирмы "Обрий" (Черниговская область) Владимир Мостовой.

По данным Минагрополитики, в этом году средний ежедневный сев озимых площадей вырос с прошлогодних 250 тыс. га до 330-350 тыс. га. Если такие темпы сохранятся, то к концу посевной кампании в Украине будет засеяно не менее 7,5 млн га из изначально заявленных 8 млн га под урожай 2014 года.

Сейчас любые отрицательные прогнозы, а тем более высказывания министра аграрной политики и продовольствия могут сыграть на повышение цен на зерновые, считает аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко.

"Исходя из средней урожайности озимых пшеницы (3,5 т/га.) и ячменя (2,4 т/га.) в прошлом году, недосев 1,5 млн га площадей означает, что Украина может недобрать свыше 3 млн т пшеницы и 1,5 млн т ячменя", — отмечает она. По ее мнению, учитывая, что Украина является одним из крупнейших поставщиков зерновых на мировой рынок, снижение оценки сева озимых и экспорта зерна может повысить цены примерно на 10%.