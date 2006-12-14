Мороз за расширение коалиции после второго этапа политреформы

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ выступает за расширение коалиции. Об этом он сказал в интервью РИА “Новости”.

"Расширение коалиции не только возможно, но и необходимо для решения существующих в стране проблем, для снятия искусственного напряжения по линии "Восток-Запад", сохранения стабильности во власти", - сказал А.МОРОЗ.

По его мнению, к этому вопросу коалиция вернется после завершения второго этапа политреформы на местах.

"Не исключаю, что в индивидуальном порядке к коалиции присоединятся некоторые депутаты от "Нашей Украины" и Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). Кстати, подавляющее большинство вопросов уже голосуется", - отметил А.МОРОЗ.

Председатель ВР также подчеркнул, что отмены политреформы или ее ревизии не будет.

"Все разговоры о целесообразности пересмотра политреформы - авантюра. Об этом говорят те, кто озабочен не содержанием реформы, не системой государственного управления, а возвращением к прежней авторитарной системе, возможностью игнорировать Конституцию и законы", - сказал он.

"В первую очередь, возвращения к прошлому не допустят представители местных органов власти, которые полностью поддерживают необходимость завершения реформы на местах. Не допустит такого развития событий и парламент", - убежден А.МОРОЗ.

По его мнению, триста голосов, необходимых для ее реализации на местном уровне, будут обеспечены.

"Убежден, что и Президент должен предотвращать любые посягательства на Конституцию и способствовать завершению конституционной реформы", - сказал А.МОРОЗ.