Украина в будущем сможет поставлять ядерное топливо в третьи страны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Вопрос реализации избыточной продукции завода будет стоять как минимум после запуска первой линии - это 2015-2016 годы. Мы рассматриваем данный вопрос», - сказал Ставицкий.

Также министр отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято с учетом строительства двух новых блоков на Хмельницкой атомной электростанции.

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Справка УНИАН. В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50% плюс 1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50% минус 1 акция – компании ТВЭЛ. Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.