Руководитель информационной службы Интера подал в отставку

Об этом заявил Егор Бенкендорф, председатель правления телеканала "Интер".

"Евгений Алексеевич действительно сегодня написал заявление об уходе по собственному желанию", – сообщил он.

"Я не собираюсь порывать связь с "Интером", с журналистским коллективом, которым я руководил, и по мере возможностей постараюсь помогать им в дальнейшей работе,– прокомментировал свою отставку Евгений Киселев".

Напомним, что Евгений Киселев был назначен директором ООО "Национальные информационные системы" (НИС) в феврале 2013 года. НИС входит в группу Inter Media Group, полностью отвечает за все информационное вещание телеканала "Интер" и производит все новостийные программы телеканала – такие как "Новости", "Подробности", "Подробности недели".