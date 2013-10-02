Руководитель информационной службы Интера подал в отставку
Евгений Киселев, возглавлявший информационное вещание телеканала "Интер" сегодня подал в отставку.
Об этом заявил Егор Бенкендорф, председатель правления телеканала "Интер".
"Евгений Алексеевич действительно сегодня написал заявление об уходе по собственному желанию", – сообщил он.
"Я не собираюсь порывать связь с "Интером", с журналистским коллективом, которым я руководил, и по мере возможностей постараюсь помогать им в дальнейшей работе,– прокомментировал свою отставку Евгений Киселев".
Напомним, что Евгений Киселев был назначен директором ООО "Национальные информационные системы" (НИС) в феврале 2013 года. НИС входит в группу Inter Media Group, полностью отвечает за все информационное вещание телеканала "Интер" и производит все новостийные программы телеканала – такие как "Новости", "Подробности", "Подробности недели".