Руководитель информационной службы Интера подал в отставку

12:35, 02 октября 2013
Общество
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Евгений Киселев, возглавлявший информационное вещание телеканала "Интер" сегодня подал в отставку. 

Киселев: Я не собираюсь порывать связь с

Об этом заявил Егор Бенкендорф, председатель правления телеканала "Интер".

"Евгений Алексеевич действительно сегодня написал заявление об уходе по собственному желанию", – сообщил он.

"Я не собираюсь порывать связь с "Интером", с журналистским коллективом, которым я руководил, и по мере возможностей постараюсь помогать им в дальнейшей работе,– прокомментировал свою отставку Евгений Киселев".

Напомним, что Евгений Киселев был назначен  директором ООО "Национальные информационные системы" (НИС) в феврале 2013 года. НИС входит в группу  Inter Media Group, полностью отвечает за все информационное вещание телеканала "Интер" и производит все новостийные программы телеканала – такие как "Новости", "Подробности", "Подробности недели".

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